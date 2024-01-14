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Haberler Spor Arkas seriye bağladı

Arkas seriye bağladı

HABER MERKEZİ
Arkas seriye bağladı
AXA Sigorta Efeler Ligi 15. hafta karşılaşmasında Arkas Spor, İzmir'de konuk ettiği Ziraat Bankkart'ı 3-0 yendi. Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'ndeki mücadelenin setleri 25-16, 25-17 ve 25-21 sonuçlandı. Arkas Spor'da Nicholas Hoag ve Gyorgy Grozer mücadeleyi 16'şar sayıyla tamamlarken Efe Mandıracı 15, Ertuğrul Gazi Metin 11 sayıyla galibiyete katkı koydu. Lacivert-beyazlılar, ilk maçta deplasmanda 3-0 mağlup olduğu rakibinden de rövanşı almış oldu. İzmir temsilcisi, 17 Ocak Çarşamba günü sahasında CEV Kupası'nda gurbette 3-1 yendiği rakibini ağırlayacak.
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