Bodrum 4 köşe

Trendyol 1. Lig'de Süper Lig yarışı veren Bodrum FK, evinde konuk ettiği Giresunspor'u 4-0 mağlup ederek ikinci yarıya müthiş başladı. 4'te Burak'ın serbest atışında Gökdeniz kale önünde fileleri havalandırmayı başardı: 1-0. 11'de Üzeyir sağdan ortasında Samet topa dokunarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ancak gol ofsayt gerekçesiyle gol sayılmadı. 13'de Burak Çoban, Şahin'den sıyrılarak ceza sahasına girdi ve rakibinin müdahalesi sonucu yerde kaldı. Maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Ancak VAR incelemesi sonucunda müdahalenin ceza alanı dışında olduğu gerekçesiyle penaltı kararı iptal edildi. 31'de Üzeyir'in pasında tecrübeli isim Kenan Özer ilk yarının sonucunu belirledi: 2-0.

BURAK ÇOBAN YILDIZLAŞTI

81'de savunmada Ahmet'in uzun pasında Burak, öne çıkan kaleci Erkan'ın üzerinden topu aşırtıp, kafa ile boş ağları sarstı: 3-0. 85'te soldan Ali Eren'ın ortasında Samet topa yükselerek kafa vuruşunu yaptı ve fileleri havalandırdı: 4-0. Giresunspor savunmasının anlaşmazlığı nedeniyle topu önünde bulan Haqi kaleci Erkan'ı da çalımlayıp şutunu kullandı ancak savunma çizgide müdahale etti. Ev sahibi Bodrum FK 3 puanı 4 golle alarak yoluna devam etti.

YENİLER DÜN İLK MAÇLARINA ÇIKTI

Muğla temsilcisinin devre arasında Nazilli Belediyespor'dan renklerine bağladığı Furkan Apaydın ikinci yarının ilk maçında sahaya ilk 11'de çıkarken Bucaspor 1928'den transfer edilen Ahmet Aslan ve Afyonspor'dan transfer edilen Eray Akar ikinci devre oyuna girerek ilk resmi maçta görev aldılar. Kadroya katılmasından bu yana kısa bir zaman geçmesine rağmen İsmet Taşdemir'in gözüne girmeyi başaran üç oyuncu performanslarıyla tam not aldı.

TARAFTAR DESTEK VERDİ

Bodrum FK taraftarları, dünkü maçta Giresun önünde takımlarını yalnız bırakmadı. Yeşil-beyazlı taraftarlar, maçın başından son düdüğe kadar Bodrum ekibine tezahüratlarıyla destek verirken, 4-0'lık net galibiyet sonrası büyük coşku yaşadı.

TAŞDEMİR'DEN İKİ DEĞİŞİKLİK GELDİ

Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Giresunspor karşılaşmasına ilk 11'de yaptığı iki değişiklikle çıktı. Başarılı teknik adam Taşdemir, ilk yarının son maçında Göztepe karşısında görev yapan Ali Aytemur ve Celal Dumanlı'nın yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Furkan Apaydın ve Gökdeniz'le oyuna başlamayı tercih etti.