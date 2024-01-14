  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Ege ekipleri zor virajda

Ege ekipleri zor virajda

HABER MERKEZİ
Ege ekipleri zor virajda
Basketbol Süper Ligi'nde Ege ekipleri bugün İstanbullu rakiplerine karşı zorlu mücadele verecekler. Devreyi 15 maçta 5 galibiyetle tamamlayan Çağdaş Bodrum Spor lig ve Euroleague'in iddialı takımı Fenerbahçe Beko'yu tarihinde ilk kez ağırlayacak. Muğla Menteşe Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 13.00'te yapılacak. Maçın tüm biletleri hafta içinde tükendi. Bodrum'dan Menteşe'ye gitmek isteyen taraftarlar için otobüs de kaldırılacak. Euroleague'de yeni çalıştırıcısı Sarunas Jasikevicius yönetiminde çok formda olan Fenerbahçe ligde ise bu sezon 15 haftada 12 galibiyetle lider Anadolu Efes'in ardından ikinci sırada yer alıyor. Çağdaş Bodrum, Antrenör Ahmet Çakı yönetimindeki son 3 maçın 2'sini kazanmayı başarmıştı. Bu sezon düşme hattından bir türlü kurtulamayan Merkezefendi Belediyesi Basket ise ikinci yarının ilk maçında Galatasaray Ekmas'a konuk olacak. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki mücadele saat 15.30'da start alacak. Ligde Galatasaray'ın 15 maçta 7 galibiyeti, Denizli temsilcisinin ise 4 galibiyeti bulunuyor. Merkezefendi bu karşılaşma öncesi kadrosundan Ömer Yasir Küçük'le yollarını ayırdı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA