Ege ekipleri zor virajda

Basketbol Süper Ligi'nde Ege ekipleri bugün İstanbullu rakiplerine karşı zorlu mücadele verecekler. Devreyi 15 maçta 5 galibiyetle tamamlayan Çağdaş Bodrum Spor lig ve Euroleague'in iddialı takımı Fenerbahçe Beko'yu tarihinde ilk kez ağırlayacak. Muğla Menteşe Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 13.00'te yapılacak. Maçın tüm biletleri hafta içinde tükendi. Bodrum'dan Menteşe'ye gitmek isteyen taraftarlar için otobüs de kaldırılacak. Euroleague'de yeni çalıştırıcısı Sarunas Jasikevicius yönetiminde çok formda olan Fenerbahçe ligde ise bu sezon 15 haftada 12 galibiyetle lider Anadolu Efes'in ardından ikinci sırada yer alıyor. Çağdaş Bodrum, Antrenör Ahmet Çakı yönetimindeki son 3 maçın 2'sini kazanmayı başarmıştı. Bu sezon düşme hattından bir türlü kurtulamayan Merkezefendi Belediyesi Basket ise ikinci yarının ilk maçında Galatasaray Ekmas'a konuk olacak. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki mücadele saat 15.30'da start alacak. Ligde Galatasaray'ın 15 maçta 7 galibiyeti, Denizli temsilcisinin ise 4 galibiyeti bulunuyor. Merkezefendi bu karşılaşma öncesi kadrosundan Ömer Yasir Küçük'le yollarını ayırdı.