İyi başla Manisa

Trendyol 1. Lig'de sezonun ilk yarısında beklenen performansın uzağında kalan Manisa Futbol Kulübü, ikinci yarının ilk haftasında bugün evinde Kocaelispor'la karşı karşıya gelecek. Mümin Özkasap Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakada Mehmet Ali Özer görev alacak. Ligde ilk yarıyı 19 puanla 11. sırada tamamlayıp Osman Özköylü'nün yerine teknik direktörlük görevine Mustafa Dalcı'yı getiren Manisa ekibi, yeni çalıştırıcısıyla ikinci yarıya 3 puanla başlamak istiyor.

HEDEF GALİBİYET

Takımıyla ilk resmi maçına çıkacak Mustafa Dalcı, zorlu bir rakiple karşı karşıya geleceklerini belirterek, "Devre arasında takviyeler gerçekleştirdik. İyi çalıştık ve yeni bir sayfa açmak istiyoruz. Kocaelispor direkt Süper Lig'e yükselme mücadelesi veriyor. Bizim de hedefimiz üst sıralar" dedi. Ara dönemde 5 takviye yapan Manisa'da transferlerin oynayıp oynamayacağı belirsiz.

JİMMY DURMAZ İÇİN YOKLAMA

Manisa FK'da yönetim transfer görüşmelerini sürdürüyor. Siyah-beyazlılarda gündeme 34 yaşındaki Jimmy Durmaz'ın geldiği iddia edildi. İsveç ekibi AIK Solna'da forma giyen oyuncu Sakarya, Şanlıurfa ve Kocaeli'nin de listesinde. Malmö, G.Birliği, Olympiakos, Toulouse, Galatasaray ve Karagümrük'te oynayan orta sahanın kulübüyle sezon sonuna kadar sözleşmesi var.