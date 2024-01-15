Ç.Bodrum kahroldu

BASKETBOL Süper Ligi'nde kümede kalma hedefindeki Çağdaş Bodrum evinde şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'yi elinden kaçırdı: 93-92. Konuk ekip Wilbekin ve Madar'ın üst üste bulduğu üçlüklerle periyodu 24-18 üstün tamamladı. İkinci çeyreğe Warren ve Ahmet'in sayılarıyla başlayan Bodrum temsilcisi maça ortak olurken Fenerbahçe ilk yarıyı Pierre'nin son saniye basketiyle 2 sayı üstün bitirdi: 38-40. Çekişmeli geçen ve son 2 dakika 25 saniyesine 60-60 eşitlikle girilen üçüncü çeyreği rakip sarı-lacivertliler 5 sayı önde kapattı: 64-69.

ÇOK ÇEKİŞMELİ GEÇTİ

Final periyodunda Çağdaş Bodrumspor'da Alibegovic ve Johnson etkili oynarken, konuk ekipten Can Uğur bitime 1 dakika 31 saniye kala attığı üçlükle skoru 90-90'a getirdi. Bitime 27 saniye kala Wilbekin'in dış atışıyla öne geçen Fenerbahçe maçı bir sayı farkla kazandı: 92-93.