Manisa gurbette terliyor

BASKETBOL Süper Ligi'nde sezonun ilk yarısını Play-Off hattında tamamlayarak ilk kez Türkiye Kupası'nda çeyrek finallerde mücadele etmeye hak kazanan Manisa Büyükşehir Belediyespor, yarın ikinci devrenin ilk maçında Bahçeşehir Koleji'ne konuk olacak. Ülker Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 19.00'da yapılacak. Manisa ekibi ligde ilk yarıda 15 maçta 8 galibiyet elde etti. Bahçeşehir Koleji'nin de 7 galibiyeti bulunuyor. Manisa Büyükşehir Belediyespor ligde son maçında Pınar Karşıyaka'yı deplasmanda 91-87 mağlup ederek çok önemli bir galibiyet elde etmişti. Manisa temsilcisi Bahçeşehir'i de yenerek galibiyet serisini başlatmak istiyor.