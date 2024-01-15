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Merkezefendi çok mutlu

Denizli temsilcisi dışarda Galatasaray Ekmas’ı 15 sayı farkla yenerek, kurtuluş umudunu artırdı

HABER MERKEZİ
Merkezefendi çok mutlu

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, deplasmanda Galatasaray Ekmas'ı 102- 87 yenerek kümede kalma yolunda çok önemli bir zafere imza attı. Karşılaşmaya baskılı başlayan Merkezfendi Belediyesi, ilk periyodu 24-15 önde kapattı. İkinci bölümde de rakibine şans vermeyen Denizli ekibi Wright ve Badzim'in üst üste sayıları ile farkı 12 sayıya çıkararak ilk yarıyı da 50-38 önde tamamladı. İkinci yarıda da Merkezefendi fırtınası devam etti.

ARADAKİ FARKI AÇTI

Denizli temsilcisi üçüncü periyotta maçın yıldızı Wright'ın üçlükleriyle rakibi önünde farkı iyice açtı. Merkezefendi son bölüme 81-64 önde girdi. Son periyotta da rakibine şans tanımayan Denizli ekibi maçı 15 sayı farkla 102-87 kazanmayı başardı.

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