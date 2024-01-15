Merkezefendi çok mutlu

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, deplasmanda Galatasaray Ekmas'ı 102- 87 yenerek kümede kalma yolunda çok önemli bir zafere imza attı. Karşılaşmaya baskılı başlayan Merkezfendi Belediyesi, ilk periyodu 24-15 önde kapattı. İkinci bölümde de rakibine şans vermeyen Denizli ekibi Wright ve Badzim'in üst üste sayıları ile farkı 12 sayıya çıkararak ilk yarıyı da 50-38 önde tamamladı. İkinci yarıda da Merkezefendi fırtınası devam etti.

ARADAKİ FARKI AÇTI

Denizli temsilcisi üçüncü periyotta maçın yıldızı Wright'ın üçlükleriyle rakibi önünde farkı iyice açtı. Merkezefendi son bölüme 81-64 önde girdi. Son periyotta da rakibine şans tanımayan Denizli ekibi maçı 15 sayı farkla 102-87 kazanmayı başardı.