Karşıyaka Medical Point’e Belaruslu pasör çaprazı

Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde mücadele eden Karşıyaka Medical Point, Anastasiya Shupianiova'yı kadrosuna kattı. Yeşil-kırmızılı ekip son olarak Rusya'nın Uralochka takımında forma giyen 25 yaşındaki Belaruslu pasör çaprazı ile sözleşme imzaladı. İEÜ Medical Point Hastanesi'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Karşıyaka Voleybol Şube Başkanı Veysi Kubba, "Yabancı haklarımızı en iyi oyuncularla kullanıp voleybol takımımızı Sultanlar Ligi'ne taşıyarak en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyoruz. Güçlenmiş kadromuzla sultanlar ligi hedefi bizim için yeni başlıyor" dedi. KSK formasını giyen 1.86'lık Shupianiova da Karşıyaka'ya gelmekten dolayı mutlu olduğunu söyledi.