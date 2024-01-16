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Manisa geri döndü

Avrupa’daki grubunda istediği sonuçları alamayan Ege ekibi ligde Bahçeşehir’i deplasmanda son saniyede mağlup etmeyi başardı.

HABER MERKEZİ
Manisa geri döndü
Basketbol Süper Ligi'nin Egeli ekiplerinden Manisa BŞB, Bahçeşehir Koleji'ne konuk oldu. Karşılaşmaya iyi başlayan Manisa, Cruz ve Russell'ın etkili oyunuyla ilk çeyreği 15-23 önde geçti. İkinci çeyrekte savunmasını sertleştiren ev sahibi, pota altındaki etkili oyunuyla farkı eritti. İlk yarı 45-46 Manisa üstünlüğüyle sona erdi. Üçüncü çeyrek büyük bir çekişmeye sahne oldu. İki takımın da oyundan kopmadığı bu periyot 60-63 sona erdi. Son çeyreğe Büyükçekmece iyi başladı ve 13-1'lik seriyle 9 sayılık farka ulaştı. Ancak Manisa maçı bırakmadı. Dış şutlarda etkili olan Ege ekibi, 76-66'ya gelen skoru son saniyelere girilirken 78-78 yaptı. Son 10 saniyede topu alan Russell 3 sayı isabetiyle takımına galibiyeti getirdi: 78-81. Manisa üst üste ikinci deplasman galibiyetini alarak çıkışını sürdürdü.
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