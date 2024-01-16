Manisa geri döndü

Basketbol Süper Ligi'nin Egeli ekiplerinden Manisa BŞB, Bahçeşehir Koleji'ne konuk oldu. Karşılaşmaya iyi başlayan Manisa, Cruz ve Russell'ın etkili oyunuyla ilk çeyreği 15-23 önde geçti. İkinci çeyrekte savunmasını sertleştiren ev sahibi, pota altındaki etkili oyunuyla farkı eritti. İlk yarı 45-46 Manisa üstünlüğüyle sona erdi. Üçüncü çeyrek büyük bir çekişmeye sahne oldu. İki takımın da oyundan kopmadığı bu periyot 60-63 sona erdi. Son çeyreğe Büyükçekmece iyi başladı ve 13-1'lik seriyle 9 sayılık farka ulaştı. Ancak Manisa maçı bırakmadı. Dış şutlarda etkili olan Ege ekibi, 76-66'ya gelen skoru son saniyelere girilirken 78-78 yaptı. Son 10 saniyede topu alan Russell 3 sayı isabetiyle takımına galibiyeti getirdi: 78-81. Manisa üst üste ikinci deplasman galibiyetini alarak çıkışını sürdürdü.