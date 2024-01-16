Merkezefendi kendine geldi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper ligi 16. hafta maçında önemli bir galibiyete imza atan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Galatasaray'ı yenerek bu sezon deplasmanda ikinci galibiyetini elde etti. 16 maçta 15 puana ulaşan Denizli temsilcisi, 16 takımlı ligde 15. sırada kalırken, düşme hattından uzaklaşamasa da moral buldu. Başantrenör Zafer Aktaş, "Şuan ligde ki durumumuza göre, Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalan Galatasaray'ı deplasmanda yenmemiz çok önemli. Son haftalarda iyi basketbol oynuyoruz. Dersimizi çalıştık ve bu kez maçın son dakikalarını iyi oynadık. Bunu da öğrenmeyi başardık" dedi. Merkezefendi Basket, gelecek hafta son sırada ki Reeder Samsunspor ile çok kritik bir maça çıkacak.