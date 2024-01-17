Aliağa FK gaza bastı

TFF 3. Lig 1. Grup'ta sezonunun ilk yarısını namağlup 34 puanla 2. sırada tamamlayan Aliağa FK, iki oyuncuyu daha renklerine bağladı. İzmir ekibi son olarak 2. Lig ekibi Kırklareli forması giyen savunmacı Atakan Gündüz ve 1. Lig ekibi Bandırma'dan sağ bek Yusuf Erdem Gümüş'ü renklerine kattı. 21 yaşındaki Atakan ile 20 yaşındaki Yusuf kendilerini sarı-siyahlı renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Altınordu altyapısından yetişen Atakan, Trabzon, İstanbulspor ve 1461 Trabzon formalarını da terletirken, sezonun ilk devresinde Kırklarelispor'da 11 maçta görev yaptı. G.Saray altyapısından yetişen Yusuf Erdem ise geçen sezon Karacabey Bld'de top koştururken sezon başında transfer olduğu Bandırma ekibinde iki maçta oynadı.