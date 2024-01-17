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Haberler Spor Bodrum kupa mesaisinde

Bodrum kupa mesaisinde

Birinci Lig’de son iki maçını kazanan yeşil-beyazlılar, kupada 15.00’te G.Antep FK ile kapışacak.

HABER MERKEZİ
Bodrum kupa mesaisinde

Trendyol 1. Lig'de üst üste Göztepe ve Giresunspor maçlarını kazanıp üst sıralara tırmanan Bodrum Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur karşılaşmasında bugün Süper Lig temsilcisi Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Kalyon Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 15.00'te başlayacak.

İSMET TAŞDEMİR İDDİALI

Tek eleme usulüne göre oynanacak müsabakada kazanan takım turu geçecek. Maçın berabere tamamlanması halinde 15'er dakikalık iki devre uzatma oynanacak, eşitlik bozulmazsa seri penaltı atışlarına geçilecek. Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, kupada da kazanacak güçte olduklarını belirterek, "Ligde aldığımız galibiyetler bize moral ve özgüven verdi. Türkiye Kupası'nda da yolumuza devam etmeyi hedefliyoruz" dedi.

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