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Haberler Spor Manisa FK’nın gözü Trabzon’da

Manisa FK’nın gözü Trabzon’da

HABER MERKEZİ
Manisa FK’nın gözü Trabzon’da

Trendyol 1. Lig'de yeni teknik direktörü Mustafa Dalcı yönetiminde haftaya 2. sırada giren Kocaelispor'u 2-1 yenerek çıkışa geçen Manisa Futbol Kulübü, gözünü Trabzonspor maçına çevirdi. Ligde 3 hafta sonra kazanarak Play-Off umudunu güçlendiren siyah-beyazlılar, şimdi de gözüne Süper Lig ekibini kestirdi. Güçlü rakibiyle yarın Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda deplasmanda karşı karşıya gelec ek siyahbeyazlılar müsabakaya moralli hazırlanırken, Mustafa Dalcı ellerinden gelen en iyi mücadeleyi ortaya koyacaklarını söyledi.

"KARA BULUTLARI DAĞITTIK"

Kupa maçlarının her sonuca açık olabileceğini ifade eden Dalcı, "Kocaelispor'u yenerek kara bulutları dağıttık. Trabzonspor müsabakası kolay olmayacak, karşımızda hedefi olan, güçlü bir takım var. Biz kendi oyunumuzu sahaya yansıtacağız" dedi.

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