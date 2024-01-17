Manisa’dan müthiş üçlük

Basketbol Süper Ligi'nde deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni Fatts Russell'ın son saniye üçlüğüyle 81-78 mağlup eden Manisa Büyükşehir Belediyespor büyük sevinç yaşadı. Son 4 dakikaya 76-66 geride giren Manisa temsilcisi, 15-2'lik seri yakalayıp galibiyete uzandı. Yeşil-beyazlıların ABD'li guardı Russell 23 sayıyla galibiyette başrolü oynadı. Manisa Büyükşehir Belediyespor'da başantrenör Hakan Demir, geçen haftaki Pınar Karşıyaka galibiyetinin ardından takımın başında yer aldığı ikinci maçta da zafer elde etti. Başarılı antrenör Demir bu performansıyla yönetim ve Manisa Büyükşehir Belediyespor taraftarlarının gönlünü kazandı. FIBA Avrupa Kupası 2. Tur M Grubu'nda 3 maçını da kaybeden Manisa temsilcisi ligdeki çıkışını, uluslararası arenaya da taşımak istiyor. Manisa BŞB, gruptaki 4. maçında 24 Ocak Çarşamba günü Fransa ekibi Gravelines Dunkerque ile deplasmanda karşılaşacak.