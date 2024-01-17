Yaparsın Kaf-Kaf

Basketbol Şampiyonlar Ligi Play-In etabındaki üçüncü ve son maçta Pınar Karşıyaka, bugün İspanyol ekibi Rio Breogan'ı adını son 16 takım arasına yazdırma hedefiyle ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadele saat 20.30'da başlayacak. Eşleşmede evindeki ilk maçı 89-85 kazanıp, İspanya'daki rövanşı 80-73 kaybederek serinin 1-1'e gelmesine engel olamayan yeşil-kırmızılılar bugün kazanırsa üç yıl sonra son 16'ya kalacak. Geride kalan son iki sezonda Şampiyonlar Ligi'ne Play-In'de veda eden İzmir temsilcisi mağlup olursa Avrupa macerasına yine erken noktayı koyacak.

TURU GEÇERSE RAKİPLER BELLİ

Bu sezon Avrupa arenasında taraftarı önünde oynadığı 4 maçı da kazanan Karşıyaka, yine galip gelerek yoluna son 16'da devam etmek istiyor. Temsilcimiz İspanyol rakibini elemeyi başarırsa FIBA Şampiyonlar Ligi K Grubu'nda İspanyol ekibi Lenovo Tenerife, İsrail'den Hapoel Bank Yahav Jerusalem ve Play-In etabından gelen Yunanistan'dan Peristeri'yle eşleşecek. Bu turda da maçlar çift devreli lig usulü oynanacak. Taraftar desteğini bugün arkasına almak isteyen Pınar KSK'de yönetim bilet fiyatlarını tam 150 lira, öğrenci ise 50 lira olarak belirledi.