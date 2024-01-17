Yunusemreli genç judocular zirvede

Yunusemre Belediyespor'un judocuları, Ordu'da düzenlenen 2023-24 Eğitim-Öğretim Yılı Okul Sporları Judo Gençler Türkiye Birinciliği'nde gösterdikleri başarılı performans ile alkış aldı. Mavi-beyazlı judocular müsabakalarda bir gümüş, üç bronz madalya elde ederek Manisa'nın gururu oldu. Müsabakalar sonunda 48 kiloda Merve Kaya Türkiye ikincisi olurken, 57 kiloda Esma Karafil, 63 kiloda Fulya Ergen ve 66 kiloda ise genç judocu Emin Levent Yelkenci Türkiye üçüncüsü olmaya hak kazandı. Sporcu ve antrenörleri tebrik eden Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Arif Alkan, 2024 yılında başarı çıtasını daha yukarıya taşıyacaklarını söyledi. Alkan, her turnuvada Yunusemre Belediyespor olarak tüm madalyalara talip olduklarını belirterek iddialı konuştu.