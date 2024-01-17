  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Yunusemreli genç judocular zirvede

Yunusemreli genç judocular zirvede

Manisa ekibi, Okul Sporları Gençler Türkiye Birinciliği’nde 1 gümüş, 3 bronz madalya aldı.

HABER MERKEZİ
Yunusemreli genç judocular zirvede
Yunusemre Belediyespor'un judocuları, Ordu'da düzenlenen 2023-24 Eğitim-Öğretim Yılı Okul Sporları Judo Gençler Türkiye Birinciliği'nde gösterdikleri başarılı performans ile alkış aldı. Mavi-beyazlı judocular müsabakalarda bir gümüş, üç bronz madalya elde ederek Manisa'nın gururu oldu. Müsabakalar sonunda 48 kiloda Merve Kaya Türkiye ikincisi olurken, 57 kiloda Esma Karafil, 63 kiloda Fulya Ergen ve 66 kiloda ise genç judocu Emin Levent Yelkenci Türkiye üçüncüsü olmaya hak kazandı. Sporcu ve antrenörleri tebrik eden Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Arif Alkan, 2024 yılında başarı çıtasını daha yukarıya taşıyacaklarını söyledi. Alkan, her turnuvada Yunusemre Belediyespor olarak tüm madalyalara talip olduklarını belirterek iddialı konuştu.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA