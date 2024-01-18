Aliağa FK’dan 2 takviye birden

TFF 3. Lig 1. Grup'ta sezonun ilk yarısını namağlup 2. sırada tamamlayan Aliağa FK, iki transfere birden imza attı. Son olarak Bandırmasporlu sağ bek Yusuf Erdem Gümüş ve Kırklarelispor'dan stoper Atakan Gündüz'ü renklerine bağlayan İzmir ekibi, 2 transfer daha yaptı. Sarı-siyahlılar, Bandırmasporlu 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Mustafa Saymak ve Bucaspor 1928'den 28 yaşındaki forvet Berke Bıyık'ı renklerine bağladığını duyurdu. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz, 2023- 24 sezonu devre arası transfer çalışmaları kapsamında orta saha oyuncusu Mustafa Saymak ve hücum oyuncusu Berke Bıyık'ı kadrosuna kattı. Oyuncularımıza formamız altından başarılar dileriz" denildi.