Bodrum yıkıldı

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur'unda Birinci Lig ekibi Bodrum FK, deplasmanda Süper Lig takımı Gaziantep FK'ya mağlup olarak havlu attı. 14. dakikada sol taraftan köşe atışını kullanan ev sahibi takımda Mirza Cihan'ın ortasına iyi yükselen Nkoulou'nun kafa vuruşunda, kaleci Bahri Can Tosun son anda topu çeldi. Pozisyonun devamında ceza sahası dışından Mirza'nın sert şutunda, top direkten oyun alanına döndü. 21'de Mirza Cihan'ın kullandığı serbest atışta topa iyi yükselen Nkoulou'nun kafa vuruşunda, kaleci Bahri Can Tosun gole izin vermedi.

DJİLOBODJİ SKORU BELİRLEDİ

49'da sağ kanatta topla buluşan Dragus'un ara pasında Markovic'in sert vuruşunda, kaleci Bahri Can Tosun'un müdahale ettiği meşin yuvarlak direkten kornere çıktı. 73'te Maxim'le sağ taraftan kullandığı kornerde iyi yükselen Dragus'un kafa vuruşunda, top üst direkten döndü ve kaleci Bahri Can Tosun'da kaldı. 90+4'te Markovic'in ceza sahası içerisine yaptığı ortaya iyi yükselen Djilobodji kafa vuruşunda, skoru belirledi: 1-0.

TAŞDEMİR'DEN KUPA AYARI

Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Gaziantep FK ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesine yedek ağırlıklı bir kadro ile sahaya çıkmayı tercih etti. Taşdemir, ligde Giresunspor'a karşı mücadele eden 11'i büyük ölçüde değiştirdi. Antep temsilcisi karşısında Giresun maçındaki 11'den sadece Furkan, İmeri, Mohammed ve Samet görev aldı.