Fener’e yeni Arda Buca’dan

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta kötü günler geçiren Bucaspor 1928'de Arda Usluoğlu'na dev talip var. Sarı-lacivertli ekibin bu sezon vitrine çıkardığı 17 yaşındaki forvet oyuncusu için Fenerbahçe'nin devreye girdiği öğrenildi. Yaz transfer döneminde Buca ile temasa geçen kurmaylar, genç oyuncu için nabız yoklamıştı. Usluoğlu, isminden ve yeteneğinden dolayı yeni "Arda Güler" olarak yorumlanıyor. Önümüzdeki günlerde Arda'nın transferiyle ilgili görüşmek için İstanbul ekibinden bir temsilci İzmir'e gelerek Buca yönetimi ve Arda'nın kendisi ile masaya oturacak. Genç hücumcunun sözleşmesi Haziran 2024'e kadar sürerken, kurmaylar oyuncudan yüksel bir meblağ bonservis bedeli kazanmak istiyor.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONU BİTİYOR

Transferin gerçekleşmesi için oldukça istekli olan yönetim, sözleşmesi sezon sonu bitecek oyuncuyu iyi bir para kazanmadan elinden kaçırmak istemiyor. Arda'nın ise Fenerbahçe'de oynamayı istediği ancak altyapısında yetiştiği kulübün haklarını koruma konusunda oldukça kararlı oldu kaydedildi.