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Haberler Spor Manisa’nın gücü yetmedi

Manisa’nın gücü yetmedi

Kupada Trabzonspor deplasmanına çıkan Manisa FK, rakibine mağlup olmaktan kurtulamadı. Bordo-mavililerin golleri Enis (2) ve Fountas’tan gelirken Manisa’nın tek golünü Korenica attı.

HABER MERKEZİ
Manisa’nın gücü yetmedi

Trendyol 1. Lig'de ikinci yarıya Kocaelispor galibiyetiyle başlayan Manisa FK, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Trabzonspor'a diş geçiremedi: 3-1. Karşılaşmaya ev sahibi ekip iyi başladı. 7. dakikada Enis'in pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Fountas'ın plasesi köşeden ağlarla buluştu: 1-0. Manisa FK bu gole çabuk reaksiyon gösterdi. 15'te ceza sahası sol çaprazından kazanılan serbest vuruşu Korenica düzgün bir vuruşla köşeden ağlara gönderdi: 1-1. 28'de Bardhi'nin kullandığı köşe vuruşunda Enis'in kafa vuruşu ağlara gitti: 2-1. İkinci yarıda oyuncu ev sahibi değişikliklerinin ardından etkili oldu. 69'da sağdan topu getiren Visca'nın pasında Enis plaseyle skoru 3-1'e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Manisa FK kupaya veda etti.

DALCI İLK 11'DE 9 DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ

Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, ligde kazandıkları Kocaelispor maçının 11'ine göre 9 değişikliğe gitti. Sadece Burak ve Topalli yine başlangıç kadrosunda yer alırken, Kocaeli maçında yedek soyunan Samet, Bedirhan, Bartu, Cissokho, Furkan, Korenica, Kazım Can, Gakpa ve John Mary, Trabzon maçına 11'de başladı.

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