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Haberler Spor Aydın’a sert rakip

Aydın’a sert rakip

HABER MERKEZİ
Aydın’a sert rakip
Sultanlar Ligi'nde geçen hafta deplasmanda Çukurova Belediyespor'a 3-1 yenilerek mağlubiyet serisi 6 maça yükselen Aydın Büyükşehir Belediyespor bugün deplasmanda Eczacıbaşı ile karşı karşıya gelecek. Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanacak 16'ncı hafta müsabakası saat 14.00'te başlayacak. Ligde aldığı kötü sonuçlarla düşme hattına gerileyen 13'üncü sıradaki Aydın temsilcisi 15 maçta 4 galibiyet aldı. Eczacıbaşı ise 14 karşılaşmada 13 galibiyet elde ederek 3'üncü basamakta bulunuyor. İlk yarıda Aydın'da oynanan maçı İstanbul temsilcisi 3-2 kazanmıştı.
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