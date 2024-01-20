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Haberler Spor Bodrum Erzurum önünde

Bodrum Erzurum önünde

HABER MERKEZİ
Bodrum Erzurum önünde

Trendyol 1. Lig'de Göztepe galibiyetiyle devre arasına girip ikinci yarının ilk haftasında ise Giresunspor'u 4-0 mağlup eden Bodrum FK, bugün 19. hafta müsabakasında Erzurumspor FK'ya konuk olacak. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Bodrum FK'da sakat sol bek Eren Albayrak Erzurum'da forma giyemeyecek.

TAŞDEMİR'İN GÜVENİ TAM

Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, galibiyet serisini sürdüreceklerini söyledi. Taşdemir, "Ligde 4. sıradayız. Kazanıp yerimizi daha da sağlama almak istiyoruz, takımıma güveniyorum" diye konuştu.

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