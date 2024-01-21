Petkimspor evde başka

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi 17. hafta mücadelesinde Aliağa Petkimspor, Bahçeşehir Koleji'ni 76-61 yendi ve evinde üst üste 3. kez galip gelmeyi başardı, Son 2 dakikasına 15-15 eşitlikle girilen ilk periyotta 3 sayılık basketlerle etkili olan Aliağa Petkimspor periyodu 23-17 önde tamamladı. İkinci periyodun başında farkı 8 sayıya (27-19) çıkaran ev sahibi ekip karşısında Bahçeşehir Koleji devrenin bitimine 4 dakika kala 34-34 eşitliği sağladı. Aliağa Petkimspor, soyunma odasına 42-37 önde gitti. Üçüncü periyodun başında rakibine sayı şansı vermeyen ve aradaki farkı 11 sayıya (48-37) yükselten Aliağa Petkimspor, periyodu 57-50 üstün bitirdi. Son periyotta etkili oyununu sürdüren Aliağa Petkimspor, müsabakadan 76-61 galip ayrıldı.