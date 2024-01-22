Derbi Ada’nın

TFF 3. Lig 3. Grup'ta sonucu merakla beklenen Ege derbisinde Kuşadasıspor, deplasmanda Akhisarspor'u 1-0 mağlup etti. Kümede kalma savaşı veren Akigo işini zora sokarken, Play-Off mücadelesi veren Ada ekibi ise üç maç sonra kazanarak gelecek adına umutlandı. 2. dakikada Tunahan topla ceza sahasına girdi kaleciye de çalımı attı topu kale yerine auta attı. 23'te Bora topla ceza sahasına girdi topu ayağından fazla açınca kaleci yatarak gole izin vermedi. İlk yarı golsüz 0-0 berabere kapandı.

MALİK SKORU BELİRLEDİ

51'de ani gelişen Akhisarspor atağında Bora topa sert vurdu top yandan az farkla auta çıktı. 58'de Halil İbrahim orta sahadan aldığı topla ceza sahası sağ çaprazından topu kaleye gönderdi direğin dibinden auta çıktı. 64'te ani gelişen Kuşadasıspor atağında Akhisar defansının uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Malik sağ çaprazdan topu ağlara gönderdi: 0-1. 81'de Batuhan, Bora'yı faul ile durdurdu ve ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını sahada 10 kişi bıraktı. Müsabakayı 1-0 Kuşadasıspor kazandı.

İKİSİ DE DEĞİŞTİRDİ

Akhisarspor ile Kuşadasıspor'u karşı karşıya getiren maçta iki takımın teknik adamı da değişikliklere gitti. Akigo'nun yeni teknik direktörü İsa Turan, takımının başında ilk maçına çıkarken iki değişiklik yaptı. Darıca Gençlerbirliği kadrosundan Halilcan'nın yerine Turhan, Oğuzcan'ın yerine Bertuğ, on biri ile sahaya çıktı. Kuşadası Teknik Direktörü Fatih Çardak ise 4 değişiklik yaptı. Ağrı maçında oynayan Taha Yalçıner, Taha Balcı, Volkan ve Hüseyin'in yerlerine Yunus Emre, Ali Yiğit, Çağrı ile Aykut oynadı.