Merkezefendi’nin konuğu Samsun

Basketbol Süper Ligi'nde son olarak deplasmanda Galatasaray'ı 102- 87 mağlup eden düşme hattındaki Merkezefendi Belediyesi Basket bugün evinde bir basamak altında son sırada yer alan Samsunspor'la kozlarını paylaşacak. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanacak 17. haftanın kapanış maçı saat 19.00'da başlayacak. İlk yarıda deplasmanda rakibine 95-85 yenilen Denizli temsilcisi, bu kez seyircisi önünde galip gelip 2'de 2 yapmayı hedefliyor. Ligde 16 karşılaşmada Merkezefendi'nin 5, Samsunspor'un 3 galibiyeti bulunuyor. Merkezefendi Belediyesi yönetimi, Denizlili taraftarlara çağrıda bulunarak kritik müsakabada takımı yalnız bırakmamalarını istedi.