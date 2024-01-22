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Haberler Spor Merkezefendi’nin konuğu Samsun

Merkezefendi’nin konuğu Samsun

Denizli ekibi, sahasında Karadeniz temsilcisi ile 19.00’da karşılaşacak.

HABER MERKEZİ
Merkezefendi’nin konuğu Samsun
Basketbol Süper Ligi'nde son olarak deplasmanda Galatasaray'ı 102- 87 mağlup eden düşme hattındaki Merkezefendi Belediyesi Basket bugün evinde bir basamak altında son sırada yer alan Samsunspor'la kozlarını paylaşacak. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanacak 17. haftanın kapanış maçı saat 19.00'da başlayacak. İlk yarıda deplasmanda rakibine 95-85 yenilen Denizli temsilcisi, bu kez seyircisi önünde galip gelip 2'de 2 yapmayı hedefliyor. Ligde 16 karşılaşmada Merkezefendi'nin 5, Samsunspor'un 3 galibiyeti bulunuyor. Merkezefendi Belediyesi yönetimi, Denizlili taraftarlara çağrıda bulunarak kritik müsakabada takımı yalnız bırakmamalarını istedi.
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