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Haberler Spor NBA’de Alperen fırtına gibi esti

NBA’de Alperen fırtına gibi esti

Milli basketbolcu, takımı Rockets’ın Jazz’ı yendiği maçta yine 37 sayı attı.

HABER MERKEZİ
NBA’de Alperen fırtına gibi esti
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets milli oyuncu Alperen Şengün'ün 37 sayıyla kariyer rekorunu yinelediği maçta Utah Jazz'ı 127-126 yendi. Alperen'in 37 sayı, 14 ribaunt, 6 asist, birer blok ve 1 top çalmayla yıldızlaştığı mücadelede Jazz'ı uzatmada mağlup eden Rockets, 3 maç sonra kazanarak 20. galibiyetini aldı. Ev sahibi Rockets'ta Jabari Smith Jr 24 sayı, 10 ribaunt; Fred VanVleet 18 ve Cam Whitmore 17 sayıyla oynadı. Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'in görev almadığı karşılaşmada Jazz adına Jordan Clarkson 33, Collin Sexton 28 ve Lauri Markkanen 22 sayı buldu.
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