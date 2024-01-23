Aliağa FK şükretti

TFF 3. Lig 1. Grup'ta yoluna namağlup devam eden Aliağa FK, konuk olduğu lider Kepez Spor ile 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı. Sarı-siyahlı ekip, maçın 20. dakikasına kalesinde gördüğü gole 86. dakikada Mehmet Fuat Gölbaşı'nın golüyle cevap vererek 1 puanı kopardı. Sezon başından beri mağlubiyet yüzü görmeyen İzmir temsilcisi, bu müthiş seriye rağmen son haftalarda aldığı beraberlikler nedeniyle puan kayıpları yaşayarak 35 puanla 2. sırada kendine yer buldu. Bu sezon 15 maçta 10 galibiyet 5 beraberlik elde eden İzmir ekibi, zirve yarışındaki en önemli rakibine de bileğini büktürmedi. Aliağa FK Teknik Direktörü Hakan Şapçı, deplasmanda 1 puanın kıymetli olduğunu belirterek, "En önemli rakiplerimizden biriyle oynadık. Zor bir maçtı. Önümüze bakacağız" dedi.