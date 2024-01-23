Bornova ağır yaralı

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Bornova 1877, son sıradaki Bayburt ÖİS yenilerek büyük üzüntü yaşadı. Deplasmanda konuk olduğu Bayburt ekibine üstünlük kuramayan İzmir temsilcisi, sahadan boynu bükük ayrıldı. Bu sonuçla 24 puanla 6. sıraya yerleşen İzmir ekibi, bu sezonki 5. yenilgisini aldı. İlk devrenin son maçında beraberlik, ikinci devrenin ilk maçında ise mağlubiyet alan Bornova, son 2 maçında 5 puanlık bir kayıp yaşadı. Bornova 1877 Teknik Direktörü Gürkan Ferhatoğlu, zor koşullar altında mücadele ettiklerini belirterek, "Telafi edeceğiz ancak bu tür kayıpları artık yaşamamak için ekstra önlem almamız gerekiyor" diye konuştu.