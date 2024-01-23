Genç Milliler iyi başladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 16 yaş altı milli takımlarının katılımıyla bu yıl 22. kez düzenlenen Ege Kupası ilk gün müsabakalarıyla başladı. Torbalı ilçesindeki Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen, Türkiye'nin yanı sıra Çekya, İrlanda ve Yunanistan'ın mücadele ettiği organizasyonun ilk gününde 2 karşılaşma oynandı. Türkiye 16 Yaş Milli Takımı, rakibi İrlanda karşısında ilk yarısı golsüz eşitlikle biten müsabakada ikinci yarıda coştu. Ay-yıldızlı ekibimiz karşılaşmanın 49. dakikasında Ozan Demirbağ'ın golüyle 1-0 öne geçti. İrlanda, 52. dakikada Michael Noonan'ın golüyle 1-1 eşitliği sağladı.

GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ

65'te Ozan'la bir gol daha bulan Türkiye, 85. dakikada Furkan Koçak'ın golüyle karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. Organizasyon, 24 Ocak Çarşamba günü saat 12.30'daki İrlanda-Çekya ve saat 14.30'daki Yunanistan-Türkiye maçlarıyla devam edecek. Günün diğer karşılaşmasında ise Yunanistan, Çekya'yı 1-0 yendi.