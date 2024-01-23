Kültürpark’ın yeni başkanı Murat Şener

KÜLTÜRPARK Tenis Spor Kulübü'nün önceki gün olağan genel kurulunda, Murat Şener başkanlığındaki yeni yönetimi görev başına getirdi. Üyelerin yoğun ilgi gösterdiği genel kurula tek aday olarak giren Şener ve ekibi, 223 geçerli oy ile seçimi kazanmış oldu.

4 yıldır yönetimde olan Tolga Şekercioğlu'ndan bayrağı devralan Murat Şener, Türkiye'nin en önemli spor tesislerinin başında gelen Kültürpark Tenis Spor Kulübü'nü her alanda daha üst düzeye taşımak için çalışacaklarını, bugüne kadar alt yapıya ve gençlere verilen önemi de hassasiyetle sürdüreceklerini vurguladı. Yaptıkları başarılı çalışmalardan dolayı Tolga Şekercioğlu ve yönetimine teşekkür eden Şener, "Hizmetlerin devamını sağlamak ve yeni projeler üretmek için gayret göstereceğiz" dedi. Murat Şener'in yönetim listesinde; Alican Bozkurt, Alper Can, Arman Gençer, Aylin Szilagyi, Elif Erginer, Gülen Talia Ertuğ, Hakkı Karaağaçlar, Hande Ogan, Leon Teri, Mert Uyaroğlu, Mustafa Çapkan, Onur Susuzlu, Tamay Hepağır, Tolga Arsan, Tuna Soyer, Uğur Aksoy ve Zeki Akman yer aldı.