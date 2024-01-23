Merkezefendi hata yapmadı

Basketbol Süper Ligi'nde geçtiğimiz hafta Galatasaray'ı deplasmanda farklı mağlup ederek çıkışa geçen Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, 17. haftanın kapanış maçında Samsunspor'u konuk etti. Ligin dibinde yer alan iki ekibin mücadelesi büyük heyecana sahne oldu. Karşılaşma karşılıklı basketlerle başladı. Ev sahibi Wrigh'ın isabetleriyle 6 sayı farka ulaşsa da Samsun toparlandı ve Kyser ile etkili olarak ilk çeyrek sonunda skoru eşitledi: 18-18. İkinci çeyrekte de Samsunspor skorer oyununu sürdürdü ve devreye 33-36 önde girdi.

TARAFTAR DEVREYE GİRDİ

İkinci yarıda Denizlili taraftarlar desteğini daha çok hissettirdi. Bu bölümde Wright ve Badzim ile etkili olan ev sahibi, skoru eşitleyip öne geçti ve son çeyreğe de 4 sayı farkla 56-52 önde girdi. Etkili hücumlarını sürdüren ve pota altında üst üste basketler bulan Merkezefendi, farkı 10 sayıya kadar çıkardı. Ancak son 6 dakikaya girilirken sayı bulmakta zorlanan ev sahibi, rakibinin yetişmesine engel olamadı. 8-0'lık bir seri yakalayan Samsunspor, son dakikaya girilirken farkı 1'e kadar indirdi. Son saniyelerde Merkezefendi kazandığı serbest atışlardan sadece birini sayıya çevirdi ve son hücumda Eric Washington'un turnikesine engel olamadı ve normal süre 69-69 sona erdi. Maçın uzatma bölümünde Merkezefendi tekrar kendine geldi. Pota altını iyi kapatan yeşil-beyazlılar, ilk dakikalarda 5 sayılık farka ulaştı. Son saniyelerde hata yapmayan ev sahibi karşılaşmadan 83-74 galip ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer ismi Merkezefendi'de 22 sayıyla oynayan Moses Wright oldu.

DÜŞME HATTINDAN İLK KEZ KURTULDU

Geçtiğimiz hafta Galatasaray deplasmanından çok değerli bir galibiyetle dönen Denizli temsilcisi, evinde Samsunspor engelini zor da olsa aşarak ilk kez düşme hattından kurtuldu. Son 4 haftada 3'üncü galibiyetini alan yeşil-siyahlılar, haftayı mağlubiyetle kapatan Çağdaş Bodrum'u geçti. Merkezefendi 17. hafta sonunda 23 puanla 14. sırada yer alırken, Çağdaş Bodrum 22, son sıradaki Samsun ise 20 puanda kaldı.

FOTOĞRAF: SEBAHATTİN ALP