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Haberler Spor Türkiye Kupası’nda eşleşmeler belli oldu

Türkiye Kupası’nda eşleşmeler belli oldu

HABER MERKEZİ
Türkiye Kupası’nda eşleşmeler belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura çekimi TFF'nin Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. A Spor'un canlı olarak ekranlara getireceği heyecan dozu yüksek müsabakalar 6-7-8 Şubat tarihlerinde oynanacak. Galatasaray son 16 turu maçında rakibiyle evinde karşılaşırken, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor deplasmanda oynayacak. İşte eşleşmeler: Sivasspor-Konyaspor, Başakşehir-Hatayspor, Gençlerbirliği-Trabzonspor, Antalyaspor-Beşiktaş, Karagümrük-Samsunspor, Ankaragücü-24Erzincanspor, Galatasaray-Teksüt Bandırmaspor, Gaziantep FK-Fenerbahçe.
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