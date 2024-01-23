Türkiye Kupası’nda eşleşmeler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura çekimi TFF'nin Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. A Spor'un canlı olarak ekranlara getireceği heyecan dozu yüksek müsabakalar 6-7-8 Şubat tarihlerinde oynanacak. Galatasaray son 16 turu maçında rakibiyle evinde karşılaşırken, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor deplasmanda oynayacak. İşte eşleşmeler: Sivasspor-Konyaspor, Başakşehir-Hatayspor, Gençlerbirliği-Trabzonspor, Antalyaspor-Beşiktaş, Karagümrük-Samsunspor, Ankaragücü-24Erzincanspor, Galatasaray-Teksüt Bandırmaspor, Gaziantep FK-Fenerbahçe.