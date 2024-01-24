Manisa FK Eren’i kaptı

Manisa Futbol Kulübü, Altay'dan sözleşmesini feshederek ayrılan 22 yaşındaki kaleci Eren Karataş ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine Manisa FK Futbol Şube Sorumlusu Erdem Özkan katıldı. İmza töreninde konuşan yeni transfer Eren, "Kariyerim ve hedeflerim açısından çok doğru bir yerdeyim. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Çok çalışıp Manisa Futbol Kulübü ile büyük başarılar elde etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

İZMİR TEMSİLCİSİNDEN AYRILDI

Manisa FK'nın yeni transferi Eren Karataş, 27 Temmuz 2001 tarihinde İzmir'de doğdu. Futbola Altay altyapısında başlayan genç kaleci yine siyah-beyazlı ekipte profesyonel kariyerine adım attı. Genç file bekçisi, kariyerinde 38 resmi karşılaşmada forma giydi. Eren, alacaklarına karşılık Altay ile olan sözleşmesini tek taraflı feshetmişti.