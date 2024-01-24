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Haberler Spor Merkezefendi’den bir kritik zafer daha

Merkezefendi’den bir kritik zafer daha

SEBAHATTİN ALP
Merkezefendi’den bir kritik zafer daha
Basketbol Süper Ligi'nde son sıradaki Samsunspor'u evinde uzatmada 83-74 mağlup ederek düşme hattından kurtulan Merkezefendi Belediyesi Basket'te başantrenör Zafer Aktaş ligde kalma hedefiyle mücadeleye devam edeceklerini söyledi. Ligin zor olması nedeniyle ligde kalmanın da zor olduğunu ifade eden Aktaş, "Stres seviyesi çok yüksekti. Moses bizi erken yalnız bıraktı ama diğer oyuncular onun eksikliğini kapattı. Bizim için çok değerli bir galibiyet. Bu galibiyeti yardımcılarım Erhan, Sergen ve Musa hocaya yazıyorum çünkü çok iyi hazırlık yaptılar ve maçın içinde de çok iyi iş çıkardılar. Bizi desteklemeye gelen taraftarlarımıza da teşekkür ederim" diye konuştu.
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