Geleceğe yatırım

Trendyol 1. Lig'de Play-Off hattında yer alan Bodrum FK, devre arası transfer döneminde geride kalan süreçte çoğunlukla alt liglerde mücadele eden potansiyelli genç oyuncuları kadrosuna kattı, geleceğini garanti altına aldı. Yeşil-beyazlılar son olarak 3. Lig ekibi Kırıkkalegücü FSK'dan 20 yaşındaki kaleci Kerem Yusuf Ersunar, yine 3. Lig'de mücadele eden Hacettepe 1945'ten 23 yaşındaki orta saha Tunahan Akpınar, Süper Lig'de Antalyaspor'dan 20 yaşındaki orta saha Mustafa Erdilman ve 20 yaşındaki forvet Ege Bilsel ile altyapısından 19 yaşındaki forvet Bilal Güven ile 4.5'ar yıllık sözleşme imzaladı.

YAŞ ORTALAMASI 20.2

Yeşil-beyazlılar daha önce de kadrosunu 3. Lig ekibi Sapanca Gençlik'ten 17 yaşındaki kaleci Rüzgar Mehmet Adıyaman, 2. Lig'de Bucaspor 1928'den 22 yaşındaki orta saha Ahmet Aslan, 2. Lig ekibi Afyonspor'dan 20 yaşındaki hücumcu Eray Akar ve yine 2. Lig'de mücadele eden Nazilli Belediyespor'dan 21 yaşındaki savunmacı Furkan Apaydın'ı 4.5'ar yıllığına renklerine bağlamıştı. Kadrosuna yaptığı 9 takviye ile sezonun ikinci yarısında daha alternatifli bir kadroyla mücadele edecek olan Bodrum FK'da bu transferlerin yaş ortalaması ise 20.2 olarak dikkat çekti. Muğla ekibi transferde tecrübeli oyunculardan ziyade potansiyelli oyuncuları 1. Lig sahnesine çıkararak alkış da topladı.