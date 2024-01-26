Manisa Futbol dejavu yaşadı

TRENDYOL 1. Lig'de Play-Off hattını hedefleyen Manisa FK sezonun ikinci yarısının ilk iki karşılaşmasında aldığı sonuçlarla adeta dejavu yaşadı. Siyah-beyazlılar teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde başladığı sezonun ikinci yarısına, ilk yarıda olduğu gibi 4 puanla başladı. İlk yarıda deplasmanda Kocaeli'yi 2-0 yenen ve Keçiörengücü ile evinde 0-0 berabere kalan Manisa temsilcisi, ikinci yarıda da Körfez ekibini 2-1'le kayıpsız geçerken, Keçiörengücü ile de 1-1 berabere kaldı. Manisa ekibi yarın aynı puandaki Erzurum'la evinde, düşme hattındaki Tuzla ve son sıradaki Giresun ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, daha sonra derbide Göztepe'ye konuk olacak.