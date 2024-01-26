Yunusemre’nin genç güreşçileri damga vuruyor

GÜREŞ altyapısına önem veren Yunusemre Belediyespor, yeni yetenekleri Türk sporuna kazandırmaya devam ediyor. Altyapıdan yetiştirilen güreşçiler, 2023 yılında katıldıkları Türkiye şampiyonalarında fırtına gibi eserek madalyaları topladı. Yunusemre Belediyespor Güreş Antrenörü Ömer Rona, oluşturdukları güçlü altyapının meyvelerini almaya başladıklarını söyledi. Rona, "2023'te parlak bir sezonu geride bıraktık, birçok illerarası ve okul sporları müsabakalarında madalyalar elde ederken, Türkiye Şampiyonaları'nda ise 10'a yakın madalya elde ettik. Bizim ana hedefimiz 2024'te milli takıma sporcu kazandırmak" dedi.