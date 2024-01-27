Bodrum FK’nın avantajı fikstür

Trendyol 1. Lig'de Play-Off hattında yer alan Bodrum FK, fikstür avantajına güveniyor. İlk iki umudunu sürdüren yeşil-beyazlılar, gelecek 4 maçın 3'ünü iç sahada oynayacak. Geride kalan süreçte hanesine yazdırdığı 32 puanın 20'sini evinde toplayan ve Eyüp'ün (27) ardından en başarılı ekip olan Muğla ekibi, fikstür avantajını iyi değerlendirip zirveye ortak olma planları yapıyor. Muğla ekibi Bodrum'da oynadığı 9 maçın 6'sını kazanırken, 2 kez berabere kaldı ve sadece 1 kez yenildi.

EKSİKLER ÇOK CAN SIKIYOR

Yeşil-beyazlılar zorlu bir sürece girerken eksik oyuncular da can sıkıyor. Bodrum FK'da sakatlıkları bulunan Cenk Şen, Ali Aytemur, Pedro Brazao ve kırmızı kart cezalısı Omar Imeri yarın ligde Gençlerbirliği karşısında forma giyemeyecek.