Cumartesi ateşi

Basketbol Süper Lig'de Play-Off mücadelesi veren Ege ekipleri bugün kritik maçlara çıkıyor. Play-Off hattında 9 galibiyetle 5. sırada kendine yer bulan Aliağa Petkimspor, en ciddi rakibi Galatasaray Ekmas ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak 18'inci hafta mücadelesi saat 13.00'te başlayacak. Geçen hafta evinde Bahçeşehir Koleji'ni 76-61 mağlup ederek moral bulan İzmir ekibi, ilk yarıda evinde iki sayı farkla 76-74 yendiği Galatasaray'ı yenerek ikide iki yapmayı hedefliyor.

KARADENİZ VİRAJINI DÖNECEK

Basketbol Süper Ligi'nde üst üste aldığı iki galibiyetin ardından geçen hafta evinde Galatasaray'a 83-80 mağlup olan Manisa Büyükşehir Belediyespor yarın deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 15.30'da başlayacak. Ligde 9 galibiyetle 6. basamakta yer alan Manisa temsilcisi, 3 galibiyeti bulunan son sıradaki Samsun ekibini yenerek moral bulmayı hedefliyor. Yeşil-beyazlılar ilk yarıda evinde 90-60 mağlup ettiği rakibini bir kez daha dize getirmek istiyor.

ZAFER PEŞİNDELER

Ligde son iki deplasman maçını kazanan Manisa BŞB, lig sonuncusu Samsunspor karşısında seriyi 3 maça çıkarmak istiyor. Ligde son iki dış saha maçında Pınar Karşıyaka ve Bahçeşehir'i mağlup eden yeşil-beyazlılar, Play-Off iddiasını da güçlendirmek istiyor. Dış sahada karnesi zayıf olan Petkim ise son 7 deplasman maçının sadece 1'ini kazanırken bugün zinciri kırmak istiyor.