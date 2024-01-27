Manisa FK durmuyor

Trendyol 1. Lig Play-Off hedefleyen Manisa FK dış transferde hız kesmiyor. Transferin hızlı ekibi siyah-beyazlılar, Ankaragücü'nden Andrej Djokanovic ve Altay'dan kaleci Eren Karataş'ın ardından kanada da bir takviye daha yaptı. Manisa ekibi Norveç'te Valerenga forması giyen 27 yaşındaki kanat oyuncusu Mohamed Ofkir'i satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı. Dün gerçekleşen imza töreninde konuşan Ofkir, "Kariyerim ve hedeflerim için yeni bir ülkede, yeni bir adım atıyorum. Öncelikle Türkiye'de ve Manisa'da olmaktan dolayı çok mutluyum. Çok çalışıp takımıma en üst düzeyde katkıyı vermek istiyorum. Manisa FK'nin başarısı için elimden geleni yapacağım" dedi.

9. TAKVİYE GELDİ

Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan da Ofkir'in yeteneklerine güvendiklerini belirterek, "Ofkir, Norveç Ligi'nin dikkat çeken oyuncularından biri. Takımımıza çok önemli bir güç katacaktır" ifadelerini kullandı. Manisa FK, ara dönemde 9. transferini gerçekleştirmiş oldu.

ERZURUM VİRAJINDA

Birinci Lig'de son olarak deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kalıp üst sıralara tırmanma şansını kaçıran Manisa Futbol Kulübü, 22. hafta müsabakasında evinde aynı puanı paylaştığı Erzurumspor FK ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar rakibini uzun süredir bakımdan olan 19 Mayıs Stadı'nda ağırlayacak. Saat 13.30'daki maçı Erdem Mertoğlu yönetecek. Sakat Ayberk'in yanı sıra sarı kart cezalısı Oğuz forma giyemeyecek. Sıralamada 23 puanla 10. basamakta yer alan Manisa FK'nın teknik direktörü Mustafa Dalcı, galibiyet için ellerinden gelen mücadeleyi ortaya koyacaklarını söyledi.