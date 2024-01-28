F.Bahçe’de buluştular

BUCASPOR'DA futbola birlikte başlayan Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder, bu kez Fenerbahçe'de buluştu. Altınordu ve Leicester City'de de birlikte forma giyen yakın arkadaşların heyecanı sosyal medyaya da yansıdı. Roma'dan Leicester City'e kiralanan Cengiz Ünder için 2020'de, "Seni havaalanında bekleyeceğim. Beni tanıman için kağıda ne yazmalıyım" paylaşımını yapan Çağlar Söyüncü'ye cevap geç de olsa geldi. Cengiz Ünder, eski takım arkadaşının transferinin açıklanmasının ardından aynı paylaşımı Türkçe olarak yaptı.