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Haberler Spor Manisa BŞB hata yapmadı

Manisa BŞB hata yapmadı

HABER MERKEZİ
Manisa BŞB hata yapmadı
TÜRKİYE Basketbol Süper Ligi'nin 18'inci hafta mücadelesinde Manisa Büyükşehir Belediyespor, son sırada yer alan Samsunspor'u 77-71'lik skorla mağlup etti. Samsun 3. dakikada skoru 10-3'e getirdi. Ev sahibi ekip serbest atış isabetleriyle periyodu önde bitirdi: 23-21. Sert savunmasını sürdüren Samsunspor soyunma odasına da 44-42 önde girdi. Manisa; Fatts Russell ve Emanuel Terri ile üçüncü çeyreğe iyi başladı, 12-7'lik seriyle 54-51 öne geçti. Samsun'un dağınık hücumları sayesinde Manisa son periyoda 68-65 önde girdi. Manisa BŞB bitime 6 dakika kala farkı 6 sayıya (66-60) çıkardı, Samsun Matt Mooney ile bir dakika içinde 1 sayıya kadar (66-65) yaklaştı. Son 4 dakikaya Manisa 72-65 önde başladı, karşılaşmayı da 77-71 kazandı.
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