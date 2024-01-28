Manisa BŞB hata yapmadı

TÜRKİYE Basketbol Süper Ligi'nin 18'inci hafta mücadelesinde Manisa Büyükşehir Belediyespor, son sırada yer alan Samsunspor'u 77-71'lik skorla mağlup etti. Samsun 3. dakikada skoru 10-3'e getirdi. Ev sahibi ekip serbest atış isabetleriyle periyodu önde bitirdi: 23-21. Sert savunmasını sürdüren Samsunspor soyunma odasına da 44-42 önde girdi. Manisa; Fatts Russell ve Emanuel Terri ile üçüncü çeyreğe iyi başladı, 12-7'lik seriyle 54-51 öne geçti. Samsun'un dağınık hücumları sayesinde Manisa son periyoda 68-65 önde girdi. Manisa BŞB bitime 6 dakika kala farkı 6 sayıya (66-60) çıkardı, Samsun Matt Mooney ile bir dakika içinde 1 sayıya kadar (66-65) yaklaştı. Son 4 dakikaya Manisa 72-65 önde başladı, karşılaşmayı da 77-71 kazandı.