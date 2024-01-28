Petkimspor uzatmada yıkıldı

Aliağa Petkimspor normal süresi 77-77 biten ve uzatmaya giden nefis maçta Galatasaray Ekmas'a 90-88 yenildi. İlk periyot 18-11 G.Saray üstünlüğü ile sona erdi. 2. çeyrekte toparlanan İzmir ekibi soyunma odasına 41-41 eşitlikle girdi. 3. periyotta Petkim üstün bir performans sergileyerek 59-55 çeyreği önde bitirdi. Bitime 36 saniye kala Halilovic'in basketinden sonra faul sonucu top G.Saray'da kaldı. 30 saniye kala Halilovic maçta G.Saray'ın ilk hücum ribaundunu alıp bitirdi ve fark 2 sayıya (77-75) indi. Petkim'in 24 saniye ihlalinden sonra Dee Bost tam sahayı geçip turnikeyi bıraktı ve 0.6 saniye kala beraberliği sağladı: 77-77. Petkim uzatma periyodunun açılışını 7-0'la yapıp son iki buçuk dakikaya 88-80 önde girse de sonunu getiremedi ve 90-88 yenildi.