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Haberler Spor Aydın BŞB filede seri peşinde

Aydın BŞB filede seri peşinde

HABER MERKEZİ
Aydın BŞB filede seri peşinde
Sultanlar Ligi'nde üst üste aldığı 7 mağlubiyetin ardından evinde Kuzeyboru'yu 3-1 yenerek moral bulan Aydın Büyükşehir Belediyespor bugün deplasmanda son sıradaki Karayolları ile karşı karşıya gelecek. TVF Ziraatbankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak 18'inci hafta mücadelesi saat 15.00'te başlayacak. İlk yarıda rakibini Aydın'da 3-0 mağlup eden mavibeyazlılar, deplasmanda da kazanıp üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Sultanlar Ligi'nde Aydın Büyükşehir Belediyespor 5 galibiyetle 11. sırada, Karayolları ise 1 galibiyetle 14. basamakta yer alıyor.
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