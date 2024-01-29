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Çağdaş Bodrum sahasında kayıp

HABER MERKEZİ
Çağdaş Bodrum sahasında kayıp
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde düşme potasından uzaklaşma mücadelesi veren Çağdaş Bodrumspor, sahasında en ciddi rakibi Türk Telekom'a yenilerek yara aldı: 79-88. Muğla temsilcisi kıran kırana geçen mücadelenin ilk periyodunu 27-23 kaybetti. İkinci periyotta maça ağırlığını koyan Çağdaş Bodrum, bu bölümde rakibine 19-16'lık bir üstünlük sağlamasına rağmen soyunma odasına bir sayı farkla 43-42 geride girdi. Turuncu- lacivertliler, üçüncü periyotta etkili bir oyun ortaya koyamadı. Bodrum temsilcisi son bölüme 6 sayı geride 63-57 yenik girdi. Son bölümde farkı iyice açan konuk Başkent ekibi James Palmer ve Yiğitcan'ın üçlükleriyle yakaladığı seriyle karşılaşmayı 88-79 kazandı.
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