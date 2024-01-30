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Haberler Spor Altay'da Cüneyt Biçer dönemi

Altay'da Cüneyt Biçer dönemi

1'inciLig'de düşme hattında yer alan Altay'da geçen hafta istifa eden Yusuf Şimşek'in yerine teknik direktörlük görevine Cüneyt Biçer'in getirildiği açıklandı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Yönetim kurulumuzun almış olduğu karar sonucunda profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlük görevine 2016-17 sezonunda teknik direktörümüz olarak takımımızı bir üst lige çıkarma başarısını gösteren Sn. Cüneyt Biçer getirilmiştir. Teknik direktörümüz Cüneyt Biçer ve ekibine yeni görevinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

İHA
Altay’da Cüneyt Biçer dönemi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay, teknik direktörlük görevi için Cüneyt Biçer'le anlaşmaya varıldığını açıkladı. Biçer, Altay'ın bu sezonki 5. teknik direktörü oldu.

Ligde küme düşme hattında bulunan ve sıkıntılı günler yaşayan Altay, Yusuf Şimşek'ten boşalan teknik direktörlük görevine Cüneyt Biçer'in getirdi.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi: "Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar sonucunda, profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlük görevine 2016-2017 sezonunda teknik direktörümüz olarak takımımızı bir üst lige çıkarma başarısını gösteren Sn. Cüneyt Biçer getirilmiştir. Teknik direktörümüz Sn. Cüneyt Biçer ve ekibine yeni görevinde başarılar dileriz. Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."

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