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Balıkesir’de deve güreşi coşkusu

HABER MERKEZİ
Balıkesir’de deve güreşi coşkusu
Balıkesir Burhaniye'de belediyenin düzenlediği 19. Burhaniye Zeytin ve Zeytinyağı Hasat Festivali çerçevesinde yapılan deve güreşlerinde büyük heyecan yaşandı. 230 devenin arenaya çıktığı güreşleri binlerce kişi izledi. Görevliler bazı develeri ayırmakta zorlanırken, kupa güreşlerinde dereceye giren develerin sahiplerine kupaları verildi. Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, emeği geçen herkese teşekkür etti. Burhaniye Deveciler Derneği Başkanı Sadık Varol da 19. kez düzenledikleri organizasyona katılanlara teşekkür etti.
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