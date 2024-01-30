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Haberler Spor Bodrum bayramı

Bodrum bayramı

Muğla temsimcisi, Gençlerbirliği’ni son dakikada yenerek 3 puana uzanırken, Süper Lig umudunu güçlendirdi. Teknik direktör İsmet Taşdemir, "Kariyerimde ilk defa bir kulüpte 100'üncü maçımı gördüm. Kendi adıma bu rekoru kırmamı sağlayan yöneticilerime ve oyuncu kardeşlerime teşekkür ediyorum" dedi..

HABER MERKEZİ
Bodrum bayramı

Trendyol 1. Lig'de zirve mücadelesi veren Bodrum FK bayram yapıyor. Sahasında Play-Off mücadelesi veren rakibi G.Birliği'ni 90+7'de attığı golle deviren Muğla ekibi ilk 2 için umudunu artırdı. Rakipleri Göztepe (39) ve Çorum'un (34) İzmir'deki maçta berabere kalması, Sakarya'nın (33) da Ümraniye deplasmanında 2 puan kaybetmesiyle yeşil-beyazlıların galibiyeti ayrı bir anlam kazandı. Bodrum FK 35 puanla haftayı kapatırken, 2. sıradaki Göztepe ile arasında sadece 4 puan kaldı. Son 4 maçta 3 galibiyet elde eden Muğla temsilcisi, geçen haftaki Erzurum yenilgisini de telafi etti.

İSMET TAŞDEMİR DALYA DEDİ

Bodrum'un, G.Birliği zaferinin ayrı bir anlamı daha vardı. Kulübün başında 100. maçına çıkan teknik direktör İsmet Taşdemir, Gençlerbirliği galibiyetiyle çifte mutluluk yaşadı. Yeşil-beyazlılarda 2'nci Lig'de Play-Off şampiyonluğu yaşayan, geçen sezon 1'inci Lig'de takımı Play-Off finaline taşıyan Taşdemir, dalya yaparak adını kulüp tarihine yazdırmayı başardı.

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