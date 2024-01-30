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Haberler Spor Manisa FK, Tuzlaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Manisa FK, Tuzlaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Manisa FK, 21. haftada karşılaşacağı Tuzlaspor mücadelesi öncesi hazırlıklarına devam etti. Siyah-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

İHA
Manisa FK, Tuzlaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig 21. hafta mücadelesinde deplasmanda karşılaşacağı Tuzlaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig 21. hafta karşılaşmasında deplasmanda İstanbul ekibi Tuzlaspor'a konuk olacak. Manisa FK, 4 Şubat Pazar günü saat 13.30'da oynanacak mücadelenin hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.

Fikri Bayrıl Tesisleri'nde Teknik Direktör Mustafa Dalcı yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman dar alan oyunlarıyla sona erdi. Siyah-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

Kocaelispor karşısında kendi evinde aldığı 2-1'lik galibiyetle ligin ikinci yarısına moralle başlayan Manisa FK, Keçiörengücü ile deplasmanda 1-1 berabere kalırken son maçında kendi evinde Erzurumspor FK'ya 2-0 mağlup olmuştu.

Manisa temsilcisi, Tuzlaspor'u yenerek kötü gidişata da bir son vermek istiyor. Ligin ilk yarısında Manisa'da oynanan mücadelede Manisa FK, Tuzlaspor'u 4-0 yenmişti.

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