Manisa şubatta terleyecek

Trendyol Birinci Lig'de şuana kadar gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan Manisa Futbol Kulübü'nün kaderini şubat ayı içerisinde oynayacağı dört kritik mücadele belirleyecek. Son olarak sahasında Erzurumspor FK'ya mağlup olarak Play-Off hattıyla arasındaki farkın artmasını engelleyemeyen siyahbeyazlılar, bu dört maçın ikisini düşme hattında, ikisini üst sıralarda mücadele eden takımlarla oynayacak. Manisa ekibi, ilk olarak 4 Şubat Pazar günü ateş hattında yer alan Tuzlaspor'a konuk olacak. Ardından 11 Şubat Pazar Günü son sıradaki Giresunspor'u ağırlayacak olan siyah-beyazlılar, sonraki hafta Ege derbisinde ikici sıradaki Göztepe ile deplasmanda mücadele edecek.

GENÇLERBİRLİĞİ İLE KAPATACAK

Manisa FK, şubat ayını sahasında Play-Off savaşı veren Gençlerbirliği maçıyla kapatacak. Ara dönemde takıma önemli takviyeler yapan Manisa FK, bu maçlarda alacağı sonuçlara göre ligdeki kaderini çizecek.